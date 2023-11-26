В столице Туркменистана стартовал чемпионат мира по борьбе кураш

В Олимпийском городке Ашхабада состоялась торжественная церемония открытия 14-го чемпионата мира по борьбе кураш. Всего в соревнованиях участвуют более 240 атлетов из 46 стран мира. Спортсменам в течение двух дней – 27 и 28 ноября – предстоит разыграть 15 комплектов медалей в семи мужских и восьми женских весовых категориях.

Участников чемпионата мира по борьбе кураш с открытием поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. «Мы считаем спорт важным направлением сотрудничества с государствами мира и стимулом укрепления дружественных отношений между народами, – отметил глава государства в своем поздравлении.

Он также подчеркнул, что гостеприимство – одно из исконных качеств туркменского народа. «Твердо уверен, что в дни проведения в Олимпийском городке Ашхабада чемпионата мира по курашу в атмосфере праздника спорта наши зарубежные гости почувствуют радушие туркмен и получат незабываемые впечатления о нашей солнечной стране», – отметил президент Туркменистана.

Кураш является традиционной борьбой тюркских народов на поясах, которая зародилась в Центральной Азии. Это единоборство имеет многовековую историю, что сделало его одним из самых популярных видов спорта не только в регионе, но и в мире. Сегодня Международная ассоциация кураша (IKA), объединяет 118 национальных федераций из Азии (32), Африки (22), Европы (33), Северной и Южной Америки (22) и Океании (9).

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