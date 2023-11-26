Парламент Туркменистана принял проект Государственного бюджета страны на 2024 год

На четвертом заседании Меджлиса (парламента) Туркменистана седьмого созыва был обсужден и принят ряд важных законопроектов, разработанных в соответствии с приоритетами государственной политики. В парламентском заседании приняли участие заместители председателя Кабинета Министров Туркменистана, руководители и представители министерств, ведомств и средств массовой информации.

Одним из основных вопросов повестки дня стало рассмотрение депутатами проекта закона «О государственном бюджете Туркменистана на 2024 год», а также проекта постановления Меджлиса «Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2022 год».

Как было отмечено на заседании, необходимая часть средств государственного бюджета будет направлена на увеличение размеров заработной платы работников бюджетных и хозрасчетных организаций и предприятий, а также пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей. Было также подчеркнуто, что ключевыми приоритетами основного финансового документа на предстоящий год является поддержка социально-ориентированной государственной политики и высоких темпов роста экономики за счёт интенсивного развития всех ее отраслей.

На заседании были также рассмотрены показатели местных бюджетов, предусмотренных в проекте основного финансово-правового документа на предстоящий год.

По заключению депутатов, единогласно проголосовавших за принятие проекта закона «О государственном бюджете Туркменистана на 2024 год», документ основан на тщательном расчёте и подкреплён финансовыми ресурсами. Также единогласно было принято постановление Меджлиса «Об исполнении государственного бюджета Туркменистана за 2022 год».

В ходе заседания депутаты также рассмотрели законопроекты «О присоединении к международной Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана», «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «Об охране объектов национального историко-культурного наследия» и другие.

Вынесенные на рассмотрение проекты законодательных актов были единодушно одобрены и приняты депутатами парламента.

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