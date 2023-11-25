300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги включено в список памятных дат ЮНЕСКО

Празднование 300-летия со дня рождения классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги включено в список памятных дат ЮНЕСКО в 2024-2025 годах.

Как сообщил на заседании правительства Туркменистана вице-премьер, глава МИД страны Рашид Мередов, соответствующая резолюция об утверждении памятных дат была принята на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. В соответствии с этой резолюцией Туркменистан будет отмечать 300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги в 2024 году совместно с ЮНЕСКО.

На заседании правительства было отмечено, что в рамках этого празднования в 2024 году в Туркменистане и за рубежом намечается провести ряд мероприятий международного значения.

Заслушав информацию главы туркменского МИД, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил членов правительства и народ страны с включением 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги в список памятных дат ЮНЕСКО в 2024–2025 годах.

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