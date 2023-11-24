Главы МИД Туркменистана и Турции провели телефонные переговоры

Приоритетные вопросы развития туркменско-турецкого партнерства обсудили по телефону вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Турецкой Республики Хакан Фидан.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам расширения двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. При этом особое внимание министры уделили вопросам практической реализации двусторонних договорённостей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне.

Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Турции также договорились продолжить политический диалог по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.

© TURKMENISTAN.RU, 2023