В Ашхабаде прошли консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Ганы

В Ашхабаде состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Гана. Туркменскую делегацию на переговорах возглавил замглавы МИД Туркменистана Бердынияз Мятиев, делегацию Ганы - заместитель министра иностранных дел и региональной интеграции страны Кваку Ампратвум Сарпонга.

В ходе встречи стороны проанализировали текущее состояние и потенциал двустороннего сотрудничества. Стороны отметили успешное взаимодействие Туркменистана и Ганы в сфере многосторонней дипломатии, прежде всего в рамках ООН. Участники встречи высказались за активизацию партнерства между Туркменистаном и Ганой в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В частности, стороны обменялись мнениями по вопросам развития партнерства в промышленности и сельском хозяйстве.

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