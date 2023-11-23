В Ашхабаде состоялась пресс-конференция, посвященная 30-летию дипотношений Туркменистана и ЕС

В офисе представительства ЕС в Ашхабаде состоялась пресс-конференция, посвященная 30-й годовщине установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Евросоюзом.

Выступая на встрече, заместитель главы МИД Туркменистана Мяхри Бяшимова поздравила всех с этой знаменательной датой и подчеркнула, что Туркменистан придает большое значение политико-дипломатическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству с Европейским союзом.

Она отметила, что регулярные встречи и переговоры на высшем уровне способствуют расширению сотрудничества по широкому спектру направлений. Была подчеркнута эффективность взаимодействия сторон в формате «Центральная Азия – Евросоюз», в рамках которого успешно реализуются программы и проекты, направленные на расширение партнёрства в торгово-экономической сфере, в области транспорта, цифровизации, экологии и энергетики.

В ходе пресс-конференции ее участники обменялись мнениями о достигнутых успехах и перспективах дальнейшего сотрудничества между Ашхабадом и Брюсселем.

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