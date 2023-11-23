Премьера туркменского фильма на кинофестивале в Минске

В рамках международного кинофестиваля «Листопад» в кинотеатре «Центральный» города Минска состоялась премьера туркменского фильма «Дарагт».

Название фильма означает символ плодовитости – древо жизни, который часто встречается в вышивке женских накидок, орнаменте дверных ковровых прологов в юртах. Фильм повествует о годах Великой Отечественной войны, о верности туркменских невест семейному очагу в военные годы, а также о мужестве сынов Родины, храбро сражавшихся на полях битвы жестокой войны. Почетными гостями премьеры фильма стали туркменские дипломаты, аккредитованные в Минске, туркменские студенты белорусских вузов, представители национальных диаспор.

Международный кинофестиваль «Листопад» – крупнейший кинофорум Беларуси, который проходит в этом году с 17 по 24 ноября в столице республики. На этот фестиваль ежегодно собираются профессионалы киноиндустрии, любители кинематографа и известные деятели культуры из многих стран.

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