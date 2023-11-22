Туркменистан и Китай обсудили вопросы безопасности объектов экономического сотрудничества

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым приняла участие в третьем заседании туркменско-китайской рабочей группы по обеспечению безопасности объектов экономического сотрудничества, состоявшемся в Пекине.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущей повестке двусторонних связей. Стороны отметили, что туркменско-китайские отношения динамично развиваются по ряду актуальных направлений.

Особое внимание на переговорах было уделено реализации решений предыдущего заседания рабочей группы по обеспечению безопасности объектов экономического сотрудничества и определению приоритетов дальнейшего взаимодействия в этой сфере. Также в ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

© TURKMENISTAN.RU, 2023