На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключена 81 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрирована 81 сделка на 8 миллионов 799 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура и Афганистана приобрели полипропилен и авиационный керосин, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предпринимателям из Турции, ОАЭ, Афганистана и Киргизии были реализованы комплекты постельного белья, ткань и пряжа хлопчатобумажная, а также портландцемент.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен, осветительный керосин и нефтяной дорожный битум производства госконцерна «Туркменнефть», а также ковры ручной работы, ткань и пряжу хлопчатобумажную. Общая сумма сделок составила 89 миллионов 798 тысяч манатов.

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