Туркменистан избран в Межправительственный комитет ЮНЕСКО по физической культуре и спорту

Туркменистан единогласно избран членом Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физической культуре и спорту на 2023–2027 годы. Данный комитет был создан в 1978 году в целях повышения роли и значения спорта, а также включения вопросов его развития в государственную политику стран-членов ООН.

Примечательно, что Туркменистан уже избирался членом данной структуры ЮНЕСКО на период 2017–2021 годов и активно участвовал в ее деятельности. Определив сферу физического воспитания и спорта одним из приоритетных векторов государственной политики, Ашхабад принимает меры по укреплению эффективного международного взаимодействия в этой сфере как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Поддерживая партнерские связи с ­ЮНЕСКО, МОК, Олимпийским советом Азии и другими организациями, Туркменистан укрепляет свои позиции в качестве одного из признанных международных спортивных центров. Так, уже в ближайшие дни в Ашхабаде стартует XIV чемпионат мира по борьбе кураш. Международная ассоциация кураша была создана в 1998 году и на сегодняшний день объединяет 118 национальных федераций.

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