В Ашхабаде состоялся туркменско-иранский бизнес-форум, посвященный обсуждению вопросов дальнейшего развития экономического партнерства между двумя странами-соседями.

В делегацию Ирана вошли руководители и ведущие специалисты государственных структур и ряд крупных компаний, известных своими разработками в различных областях, в том числе сфере высоких технологий. Туркменскую сторону представляли главы ведущих министерств и ведомств страны, а также более 80 частных компаний, работающих в системе Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

На повестку дня встречи были вынесены вопросы расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере, в промышленности, нефтегазовой отрасли, строительстве и производства стройматериалов, электроэнергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве. Выступивший на форуме министр дорожного и городского строительства Ирана Мехрдад Базрпаш подчеркнул стремление иранских деловых кругов к дальнейшему наращиванию продуктивных связей с Туркменистаном, чему способствуют регулярно проводимые совместные экономические форумы и выставки.

В ходе встречи иранская сторона провела презентацию ряда проектов для совместной работы в сфере дорожного строительства, городского благоустройства, в нефтегазовой и химической отраслях.

На полях бизнес-форума также прошли встречи между представителями различных ведомств и частных компаний Туркменистана и Ирана, в ходе которых были обсуждены совместные проекты и подписаны соответствующие документы.

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