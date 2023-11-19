В Ашхабаде прошло заседание туркменско-иранской межправительственной комиссии

В Ашхабаде состоялось очередное заседание Межправительственной туркменско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству, в котором приняли участие руководители и представители ряда государственных структур и частных структур двух стран.

Подчеркнув позитивную динамику наращивания взаимоотношений на приоритетных направлениях, стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию партнерства в топливно-энергетическом комплексе, транспортно-коммуникационной сфере, в строительстве, таможенном и пограничном регулировании, промышленности, сельском и водном хозяйстве.

По итогам заседания межправительственной комиссии было подписано рамочное соглашение по финансированию туркменской части линии электропередач Мары (Туркменистан) – Мешхед (Иран). Также были подписаны меморандум о сотрудничестве по строительству автомобильной дороги «Гумдаг – Этрек – граница Ирана» и протокол 17-го заседания Межправительственной туркменско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству.

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