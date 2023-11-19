В столице Туркменистана начались Дни культуры Турецкой Республики

В Ашхабаде состоялось открытие Дней культуры Турецкой Республики в Туркменистане. Церемония открытия прошла в Музее изобразительных искусств Туркменистана, где собрались руководители и представители сферы культуры двух стран, дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, СМИ, творческой интеллигенции, преподаватели и студенты ряда вузов столицы. Участники церемонии были едины во мнении, что эта акция будет способствовать дальнейшему взаимообогащению культур туркменского и турецкого народов, развитию профессиональных контактов представителей творческой интеллигенции двух стран.

В тот же день состоялся совместный концерт мастеров искусств Туркменистана и Турецкой Республики. Его программу составили народная музыка и танцы, произведения туркменской и турецкой музыкальной классики.

В рамках Дней турецкой культуры в Музее изобразительных искусств Туркменистана проходит выставка произведений прикладного искусства Турции, в Государственном музыкально-драматическом театре имени Сейитназара Сейди Лебапского велаята (области) состоится концерт мастеров культуры и искусств Турции, в культурном центре посольства Турецкой Республики в Ашхабаде турецкий театр теней «Гарагез», которому более 500 лет, покажет спектакль «Гарагез - Хадживат». Кроме того, в Государственной академии художеств Туркменистана состоится показ турецких тканей и национальной одежды Турции, а в киноконцертном зале «Ашхабад» пройдут показы фильмов, созданных кинематографистами Турции.

Для турецких гостей подготовлена обширная культурная программа, включающая знакомство с архитектурными и историческими достопримечательностями Ашхабада, а также посещение ашхабадских музеев.

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