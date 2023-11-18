В столице Туркменистана открылась специализированная выставка Ирана

В Ашхабаде начала работу специализированная выставка Исламской Республики Иран «Iran Prože».

В смотре достижений иранских товаропроизводителей принимают участие около 100 компаний, работающих в топливно-энергетическом комплексе, на транспорте, судостроении, сельском хозяйстве, в сфере производства строительных материалов, оборудования для пищевой и фармацевтической промышленности, химической индустрии и торговли.

Особый интерес посетителей выставки вызвали иранские автомобили, произведенные на заводах крупнейшей в ИРИ автомобилестроительной компании «Иран Ходро».

В рамках выставки «Iran Prože» также состоятся заседание Межправительственной туркменско-иранской комиссии и бизнес-форум, в ходе которого представители деловых кругов двух стран обсудят вопросы дальнейшего торгово-экономического взаимодействия.

Участников выставки с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава государства в своем послании отметил, что в Туркменистане формируется благоприятный климат для инвестиционного, делового, внешнеторгового и экономического партнёрства, что является существенным фактором поступательной активизации отношений. Президент Туркменистана призвал участников смотра и туркменско-иранского бизнес-форума к наращиванию объемов двустороннего товарооборота, налаживанию новых форм взаимодействия и реализации совместных проектов в перспективных областях.

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