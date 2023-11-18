Туркменистан и ОАЭ развивают партнёрство

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра энергетики и инфраструктуры Объединённых Арабских Эмиратов Сухейля Аль-Мазруи.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, носящего долгосрочный и взаимовыгодный характер. На переговорах было отмечено, что туркменско-эмиратские отношения развиваются по восходящей линии, основываясь на принципах взаимного уважения и доверия. Также стороны подчеркнули, что Туркменистан и ОАЭ конструктивно взаимодействуют в ООН и других международных структурах, поддерживая инициативы друг друга по актуальным вопросам глобальной повестки дня.

Особое внимание стороны уделили расширению партнёрства в экономике. В этой связи было отмечено, что Туркменистан и ОАЭ эффективно сотрудничают в торгово-экономической и финансовой сферах, а также в топливно-энергетическом и транспортно-коммуникационном секторах. В этой связи президент Сердар Бердымухамедов пригласил партнёров из ОАЭ к участию в реализации крупных международных энергетических проектов в Туркменистане.

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