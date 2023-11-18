Президент Туркменистана провел переговоры с главой МИД Узбекистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиера Саидова. На переговорах была отмечена позитивная динамика роста двусторонней торговли, а также расширение взаимодействия в топливно-энергетическом, транспортно-логистическом и сельскохозяйственном секторах.

«Республика Узбекистан является близким соседом и стратегическим партнёром Туркменистана. Развивая наши отношения, мы всегда опираемся на исторические узы дружбы и взаимопонимания, сложившиеся на протяжении многих веков», – подчеркнул президент Туркменистана в ходе встречи.

Стороны также подчеркнули актуальность дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей и подтвердили намерение и далее поддерживать научно-образовательные обмены, проведение совместных концертов, выставок и других культурных акций, способствующих сближению двух народов.

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