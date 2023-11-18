Президент Туркменистана встретился с министром дорожного и городского строительства Ирана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра дорожного и городского строительства Исламской Республики Иран Мехрдада Базрпаша. Стороны высоко оценили значение открытия в Ашхабаде специализированной выставки «Iran Prože» и туркменско-иранского бизнес-форума, который будет проведен в туркменской столице.

В ходе обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества глава Туркменистана и министр дорожного и городского строительства ИРИ подчеркнули, что в повестке межгосударственного партнёрства особое место отводится торгово-экономическим контактам. В этой связи было отмечено, что Иран занимает одну из ведущих позиций во внешнеторговом обороте Туркменистана.

В ряду ключевых векторов взаимодействия были также названы топливно-энергетический комплекс, транспортно-коммуникационная сфера, строительство и сельское хозяйство. Особое внимание глава Туркменистана и иранский министр уделили развитию взаимодействия представителей бизнеса двух государств-соседей.

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