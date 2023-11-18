Туркменская делегация посетила научные учреждения Белоруссии

В столице Республики Беларусь состоялось третье заседание Межправительственной белорусско-туркменской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. В повествку заседания были включены вопросы дальнейшей активизации белорусско-туркменского сотрудничества в области науки и технологий.

Стороны также обсудили перспективы развития науки, технологий и инноваций в двух странах, отдельно отметив приоритетные направления партнерства между Республикой Беларусь и Туркменистаном. По итогам заседания был согласован и подписан двусторонний протокол.

В ходе пребывания в Минске туркменская делегация также посетила такие подразделения Национальной академии наук (НАН) Белоруссии, как Институт химии новых материалов, Центр геофизического мониторинга, Президиум НАН и его постоянно действующую выставку «Достижения науки – в производство», а также Белорусский национальный технический университет и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. В ходе визитов состоялся обмен мнениями со специалистами научных учреждений Республики Беларусь.

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