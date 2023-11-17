В Туркменистане открылся форум молодежи стран Центральной Азии и Китая

Форум молодежи стран Центральной Азии и Китая «Новая эпоха Великого Шелкового пути» начал свою работу в туркменском городе Мары. В трехдневной встрече принимают участие молодые специалисты, работающие в различных отраслях, активисты молодежных организаций, студенты и волонтеры из Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Китая.

Как отмечалось в прозвучавших на форуме выступлениях, народы стран Центральной Азии и КНР связывают многовековые отношения дружбы и братства, большой позитивный опыт взаимодействия во всех сферах. Также было подчеркнуто, что формат диалога «Центральная Азия – Китай» зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных механизмов для дальнейшего развития доверительного партнерства, выстраи­ваемого с учетом национальных интересов каждой страны на основе взаимного уважения и доверия.

По завершении пленарного заседания состоялись встречи участников форума в рамках отдельных тематических сессий, а также переговоры руководителей делегаций по актуальным вопросам развития сотрудничества.

Участников молодежного форума с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В своем поздравительном послании глава государства отметил, что задача форума – объединить возможности стран Центральной Азии и Китая в решении вопросов образования, науки, культуры и молодежной политики. Президент Туркменистана подчеркнул, что это откроет перспективы для формирования качественно новых отношений, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве между странами и народами.

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