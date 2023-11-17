Президент Туркменистана встретился с членом Политбюро ЦК Компартии Китая

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял члена Политбюро ЦК Компартии Китая, секретаря партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуйя.

На переговорах было отмечено, что туркменско-китайские связи носят стратегический характер и в настоящее время успешно развиваются по различным направлениям. Стороны обсудили вопросы развития партнерства в рамках международных организаций, в первую очередь в ООН.

Также стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в формате «Центральная Азия – Китай». В этой связи было подчеркнуто, что Великий Шелковый путь, веками связывавший десятки государств торговыми, информационными и культурными контактами, возрождается в новом качестве, содействуя упрочению традиционных политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Также глава Туркменистана и член Политбюро ЦК Компартии КНР обсудили вопросы развития взаимодействия в сфере науки, образования и культуры. В этой связи было отмечено, что новый импульс активизации традиционных гуманитарных связей призвано придать состоявшееся на днях подписание соглашений о сотрудничестве в области обеспечения преподавателями китайского языка вузов Туркменистана.

В этот же день делегация КНР во главе с Ма Синжуйем провела переговоры с вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым. Стороны обсудили приоритетные направления стратегического межгосударственного сотрудничества, выстраиваемого на долгосрочной основе.

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