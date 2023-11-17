Туркменистан и Саудовская Аравия расширяют взаимодействие

Ключевые вопросы развития туркменско-саудовского сотрудничества обсудили в ходе онлайн-встречи заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, курирую­щий топливно-энергетический комплекс Батыр Аманов и министр инвестиций Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих. В ходе встречи были рассмотрены вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в июле этого года в Саудовскую Аравию.

Также Халид Аль-Фалих сообщил, что назначен руководителем совместной Межправительственной туркменско-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с саудовской стороны. Он отметил, что на декабрь текущего года в Саудовской Аравии запланировано проведение международного экономического форума и пригласил туркменскую сторону принять в нем участие в качестве почетного гостя. По завершении этого форума намечается провести очередное заседание туркменско-саудовской межправительственной комиссии.

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