В столице Туркменистана обсуждают вопросы развития международного партнерства в сфере транспорта

В Ашхабаде началось трехдневное заседание руководителей железнодорожных ведомств государств-участников международного мультимодального транспортно-транзитного коридора Киргизия – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция (CASCA+). Во встрече принимают участие делегации транспортных министерств, ведомств и логистических компаний из Туркменистана, Азербайджана, Грузии, Киргизии, Турции и Узбекистана.

Главная тема переговоров – укрепление международного сотрудничества между транспортно-логистическими сферами стран – участниц коридора CASCA+, обмен опытом в целях реализации транспортного потенциала в автомобильных, морских, железнодорожных и воздушных перевозках. В ходе встречи было отмечено, что маршрут CASCA+ является продолжением в качественно новом формате международного мультимодального коридора страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай – Киргизия – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Европа, функционирующего с 2019 года. Также было подчеркнуто, что одной из основных целей CASCA+ является обеспечение транспортной связности между странами Центральной Азии и Европы.

По итогам трехдневной встречи предусматривается подписание протокола, нацеленного на укрепление сотрудничества сторон в транспортной сфере.

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