Туркменистан и ООН развивают партнерство в сфере экологии

Вопросы развития партнерства в сфере экологии обсудили в ходе онлайн-встречи вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальной повестке взаимодействия в области экологии, изменения климата и охраны окружающей среды.

Как подчеркнул глава МИД Туркменистана, Ашхабад определяет решение вопросов, связанных с изменением климата, как неотъемлемую часть устойчивого развития. Министр отметил, что Туркменистан активно поддержал Парижское соглашение по климату, которое было ратифицировано в 2016 году, и, в соответствии с принятыми обязательствами, в 2019 году была утверждена новая редакция «Национальной стратегии Туркменистана об изменении климата».

Стороны выразили мнение, что решение глобальных экологических проблем предполагает объединение усилий на международном, региональном и национальном уровнях. В этой связи туркменская сторона подтвердила актуальность своей инициативы по созданию специализированной структуры – Регионального центра по климатическим технологиям для стран Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.

Также было подчеркнуто, что значимым шагом в развитии взаимодействия стало подписание 13 ноября этого года меморандума о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Программой ООН по окружающей среде.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с «Глобальным метановым обязательством», и обменялись мнениями по вопросам повестки предстоящего в период с 30 ноября по 12 декабря этого года в Дубае 28-го заседания сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-28).

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