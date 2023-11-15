В столице Туркменистана открылся международный театральный фестиваль

В Ашхабаде состоялось торжественное открытие IV международного фестиваля «Театральное искусство счастливой эпохи». В нынешнем празднике театрального творчества, организованном Министерством культуры Туркменистана, приняли участие известные театральные коллективы из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Турции.

Участников международного театрального фестиваля с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

После торжественной части церемонии открытия фестиваля, прошедшей в Главном академическом драматическим театром Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши, состоялось театрализованное представление «Путь туркмен – путь мира, дружбы, братства».

В первый день творческого форума в театрах Ашхабада и города Аркадага состоялись показы первых спектаклей. Свое искусство продемонстрировали театральные коллективы из Туркменистана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Постановки, разные по жанру, независимо от формы подачи сценического материала отличались искренностью, самобытностью, оригинальностью трактовки образов, приверженностью вечным темам – чести, долга, любви, дружбы и поиска смысла жизни.

Завершится фестиваль 16 ноября подведением итогов театрального форума и церемонией награждением участников специальными дипломами, знаками отличия и призами.

Также на полях фестиваля намечается провести рабочее совещание руководителей театральных коллективов и творческих деятелей, посвящённое вопросам развития сценического искусства, его роли в сохранении национальной культуры и развития сотрудничества между театрами стран-участниц IV международного фестиваля «Театральное искусство счастливой эпохи».

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