На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключены 53 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрированы 53 сделки на 29 миллионов 492 тысячи долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана и Афганистана закупили авиационный керосин, выработанный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Карбамид и сжиженный газ производства госконцерна «Туркменхимия» стали предметом сделок бизнесменов из Турции и Афганистана. Помимо этого, коммерсантами из ОАЭ, Турции, Республики Ирландия и Киргизии были реализованы текстильная продукция, хлопчатобумажная пряжа, регенерированное волокно суровая и джинсовая ткань.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели полипропилен (госконцерна «Туркменнефть»), ковры ручной работы, текстильные изделия в ассортименте и суровую ткань на общую сумму 22 миллиона 514 тысяч манатов.

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