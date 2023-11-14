Туркменистан и ООН расширяют взаимодействие в сфере экологии

В МИД Туркменистана состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Документ своими подписями скрепили министр охраны окружающей среды Туркменистана Чарыгелди Бабаныязов и директор отдела промышленности и экономики ЮНЕП Шейла Агарвал-Хан.

Меморандум предусматривает разработку структурированных региональных программ для привлечения климатических технологий в Туркменистан и государства Центральной Азии, а также реализацию совместных проектов по внедрению инновационных технологий в Центрально-Азиатском регионе. Кроме того, документом предусмотрено проведение ряда мероприятий по обмену информацией, связанной с передовыми технологиями и решениями в сфере противодействия изменению климата.

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