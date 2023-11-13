В Туркменистане отметили Праздник урожая

В Туркменистане торжественно отметили Праздник урожая, олицетворяющий трудолюбие туркменских земледельцев и щедрость родной земли.

Главные мероприятия праздника прошли в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе, расположенном в живописных предгорьях Копетдага недалеко от Ашхабада. Здесь состоялись праздничный концерт и церемония чествования главных героев праздника – передовых арендаторов, механизаторов, ученых-агрономов, селекционеров, внесших достойный вклад в развитие сельского хозяйства Туркменистана.

Затем торжества продолжились традиционными скачками, без которых у туркменского народа не обходится ни один большой праздник. Всего состоялось пять заездов на различные дистанции. Каждое из состязаний вызывало на зрительских трибунах настоящую бурю эмоций. По результатам заездов победителям были вручены ценные призы от имени президента Туркменистана.

Мероприятия в честь главного сельскохозяйственного праздника страны прошли во всех регионах государства. Народ Туркменистана с Праздником урожая поздравил президент Сердар Бердымухамедов. В своем послании глава государства подчеркнул, что земледельцам в стране созданы все условия для продуктивной работы и получения высоких урожаев. Регулярно закупается современная высокопроизводительная техника, крестьяне на льготных условиях обеспечиваются минеральными удобрениями и качественным семенным материалом, своевременно производятся расчеты с производителями продукции.

Глава Туркменистана также отметил, что доблестные труженики полей чувствуют постоянную заботу со стороны государства и своим трудом вносят достойный вклад в развитие аграрного сектора страны.

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