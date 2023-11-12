В Ашхабаде обсудили вопросы развития туркменско-эмиратского партнерства

Замглавы МИД Туркменистана Мяхкри Бяшимова встретилась с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с председателем Совета директоров международного центра по борьбе с насильственным экстремизмом «Хидаят» Али Рашидом Аль-Нуайми.

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления межгосударственного сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

Стороны выразили стремление к активизации межпарламентского сотрудничества. В этой связи была отмечена важная роль созданной между Туркменистаном и ОАЭ межпарламентской группы дружбы. Также стороны отметили поступательное развитие торгово-экономических связей и подчеркнули значительный потенциал взаимодействия в сфере энергетики, транспорта, логистики, а также в вопросах экологии и охраны окружающей среды.

В этой связи было выражено пожелание успешного проведения в период с 30 ноября по 12 декабря этого года в Дубае 28-го заседания сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP 28).

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