Глава МИД Туркменистана встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

Во время встречи министр отметил важность данного визита для активизации сотрудничества Туркменистана и ОБСЕ. В этой связи было отмечено, что Туркменистан эффективно взаимодействует с такими институтами ОБСЕ, как Парламентская ассамблея, офис Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, Бюро по демократическим институтам и правам человека и офис представителя по свободе СМИ. Также на переговорах было подчеркнуто регулярное участие миссии БДИПЧ ОБСЕ в оценке президентских и парламентских выборов в Туркменистане.

В ходе встречи Рашид Мередов и Маттео Мекаччии обсудили вопросы расширения взаимодействия Туркменистана и ОБСЕ в таких сферах, как развитие законодательной деятельности, поддержка офиса омбудсмена Туркменистана, демократизация избирательных процессов, продвижение свободы СМИ, доступа к информации и партнерство в сфере прав человека.

В ходе визита в Ашхабад директор БДИПЧ ОБСЕ также провел встречи с председателем Меджлиса Туркменистана, руководством Верховного суда, Министерства юстиции, Института государства, права и демократии и омбудсменом Туркменистана.

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