Президент Туркменистана принял участие в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочего визита в Ташкент принял участие в 16-м саммите глав государств Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Во встрече, прошедшей под девизом «Вместе к экономической стабильности и развитию», также приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анвар уль-Хак Какар.

Выступая на саммите ОЭС, президент Туркменистана отметил актуальность развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, выступающих на сегодняшний день в числе главных направлений развития отношений в рамках организации. Глава государства напомнил, что в 2021 году, в период председательства в ОЭС, Туркменистан предложил создать в регионе экономические коридоры, которые рассматриваются в качестве системы устойчивых основных маршрутов для продвижения товаров, услуг и финансовых средств. По словам главы Туркменистана, для этого необходимо развивать на комплексной основе партнерство между ведущими промышленными фирмами, инвестиционными компаниями и банками стран ОЭС, и эта работа должна вестись посредством широкого внедрения передовых технологий. В этой связи Сердар Бердымухамедов предложил разработать рамочное соглашение ОЭС по цифровым технологиям и электронной торговле.

В целях увеличения товарооборота между странами ОЭС президент Туркменистана призвал страны организации активно использовать возможности приграничной и региональной торговли.

«В данном контексте имеется ценный опыт, многовековые традиции и обычаи наших народов, требующие возрождения, использования и обогащения с учётом реалий современности. Для этого необходимо создать благоприятную трансграничную среду, стимулировать региональное сотрудничество, представляющее систему договорных преимуществ и приоритетов», – заявил глава Туркменистана.

Еще одним важным вектором совместной деятельности Сердар Бердымухамедов назвал партнерство в энергетике.

По его мнению, мировые энергетические рынки находятся в нестабильном состоянии, что диктует в качестве одной из главных задач ОЭС разработку эффективной модели сотрудничества. Глава государства напомнил, что Туркменистан выдвинул ряд крупных энергетических проектов, в которых также принимают участие некоторые страны ОЭС. В этой связи президент Сердар Бердымухамедов пригласил стран-партнеров к расширению сотрудничества в энергетической сфере с целью создания системы энергоснабжения, включающей пространство ОЭС.

«Со своей стороны Туркменистан готов увеличить объемы поставок природного газа и электроэнергии в государства ОЭС через имеющиеся в настоящее время мощности и те, которые будут построены в перспективе», – подчеркнул глава государства.

В ходе саммита были обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества на пространстве ОЭС в торговой, энергетической, транспортно-коммуникационной и других сферах. Затем были объявлены лауреаты наград ОЭС. На этом саммит Организации экономического сотрудничества завершил свою работу.

По завершении программы рабочего визита в Республику Узбекистан президент Сердар Бердымухамедов проследовал в Международный аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова, откуда отбыл на родину.

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