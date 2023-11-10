В Ашхабаде проходит международный форум связистов «Туркментел – 2023»

В Ашхабаде начали работу XVI международная выставка телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования и научная конференция «Туркменел – 2023».

В работе форума, организованного агентством «Туркменсвязь» и Торгово-промышленной палатой Туркменистана, принимают участие делегации из Азербайджана, Казахстана, Китая, Киргизии, Республики Корея, России, США, Турции, Франции, Швейцарии, Японии и других стран.

Масштабную экспозицию на выставке представляют свыше 60 экспонентов – подразделения сферы связи Туркменистана и их зарубежные партнеры. Это производители и поставщики высокотехнологичного оборудования, разработчики передовых технологий и услуг, крупные международные операторы связи.

На выставке также демонстрируются достижения в области развития проводной телефонной связи, а также интернет-банкинга и мобильного банкинга, посредством которых можно осуществлять безналичные расчёты как на территории Туркменистана, так и за его пределами, упрощая товарно-денежные отношения и обеспечивая их безопасность.

Во второй половине дня начала свою работу научная конференция, в ходе которой были обсуждены вопросы развития телекоммуникационной сферы Туркменистана и международного сотрудничества в этой области, а также привлечение в отрасль иностранных инвестиций и технологий.

В ходе первого дня конференции агентств «Туркменсвязь» подписало ряд меморандумов с зарубежными партнерами.

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