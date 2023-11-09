Президент Туркменистана прибыл в Ташкент для участия в заседании Организации экономического сотрудничества

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Ташкент с рабочим визитом для участия в 16-м заседании Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В Международном аэропорту имени Ислама Каримова узбекской столицы главу государства встретили официальные лица Узбекистана и члены правительственной делегации Туркменистана.

По прибытии президент Туркменистана встретился со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Стороны обсудили вопросы развития туркменско-узбекского партнерства в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание главы государств-соседей уделили расширению экономического взаимодействия на пространстве Организации экономического сотрудничества. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

Глава Туркменистана в ходе рабочего визита в Ташкент выступит на 16-м заседании Организации экономического сотрудничества, озвучив видение Ашхабада развития эффективного экономического взаимодействия на пространстве ОЭС.

© TURKMENISTAN.RU, 2023