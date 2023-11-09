Туркменистан и Ирак договорились об экспорте туркменского газа

В Ашхабаде состоялась встреча представителей государственного концерна «Туркменгаз» с делегацией Ирака во главе с министром электроэнергетики Зиадом Али Фаделем.

Стороны рассмотрели вопросы, связанные с организацией поставок туркменского природного газа в Ирак по схеме SWAP через территорию Исламской Республики Иран. В частности, были обсуждены правовые, коммерческие, финансовые и организационные условия будущей совместной деятельности в газовой отрасли.

По итогам переговоров был подписан протокол об основных коммерческих условиях соглашения по реализации, купле, продаже туркменского природного газа в Республику Ирак. Согласно протоколу, в течение 5 лет в Ирак через территорию Ирана по схеме SWAP будет поставляться туркменский природный газ в объеме 9 миллиардов кубометров в год.

© TURKMENISTAN.RU, 2023