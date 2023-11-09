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09.11.23 08:36

Туркменистан окажет гуманитарную помощь народу Палестины

Туркменистан, следуя традициям благотворительности и гуманизма, окажет гуманитарную помощь народу Палестины, и в первую очередь палестинским детям. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ предписывает безвозмездно передать палестинской стороне гуманитарный груз от имени Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Гуманитарный груз включает в себя лекарственные и медицинские средства, текстильные изделия, продовольственную и другую продукцию.

 

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