Туркменистан окажет гуманитарную помощь народу Палестины

Туркменистан, следуя традициям благотворительности и гуманизма, окажет гуманитарную помощь народу Палестины, и в первую очередь палестинским детям. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ предписывает безвозмездно передать палестинской стороне гуманитарный груз от имени Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Гуманитарный груз включает в себя лекарственные и медицинские средства, текстильные изделия, продовольственную и другую продукцию.

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