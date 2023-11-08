|08.11.23 08:24
|
Глава фонда «Ниппон» провел переговоры в МИД Туркменистана
Замглавы МИД Туркменистана Мяхри Бяшимова встретилась с исполнительным директором фонда «Ниппон» Юджи Мори, прибывшим в Ашхабад с визитом.
В ходе беседы стороны отметили вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Японии по ряду направлений культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферы. В частности, стороны обменялись мнениями по ряду аспектов реализации проектов фонда «Ниппон», направленных на изучение японского языка, истории и культуры Японии. Особое внимание здесь было уделено вопросам реализации проектов и программ в области молодежной политики. Собеседники также обсудили дальнейшие перспективы развития взаимодействия в области здравоохранения, спорта и туризма.
Фонд «Ниппон» – японская частная некоммерческая организация, представляющая гранты на реализацию проектов области социального обеспечения, здравоохранения, образования и других сферах.
© TURKMENISTAN.RU, 2023