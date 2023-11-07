Всемирная организация здравоохранения подтвердила достижения Туркменистана в сфере здравоохранения

В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная вручению Туркменистану сертификата Европейской технической консультативной группы экспертов по иммунизации, созванной Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.

Данным сертификатом подтверждается, что Туркменистан выполнил регио­нальные целевые показатели по борьбе с гепатитом B посредством иммунизации. В документе отмечается, что это дос­тижение имеет важное значение для элиминации вирусных гепатитов как угрозы общественному здоровью во всем регионе.

Выступившие на конференции подчеркнули, что в Туркменистане сформирована современная инфраструктура системы здравоохранения, в столице и в регионах страны построены медицинские центры, специализированные клиники и санатории, оснащенные современным оборудованием. Это обеспечивает жителям Туркменистана доступ к широкому спектру высококачественных медицинских и оздоровительных услуг, соответствующих международным стандартам.

На форуме также было отмечено, что реализация в Туркменистане государственной программы «Здоровье» и ряда других профильных национальных программ получила высокую оценку ООН и ее ведущих структур – ВОЗ, ПРООН и ЮНИСЕФ.

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