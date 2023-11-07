|07.11.23 09:27
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Всемирная организация здравоохранения подтвердила достижения Туркменистана в сфере здравоохранения
В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная вручению Туркменистану сертификата Европейской технической консультативной группы экспертов по иммунизации, созванной Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.
Данным сертификатом подтверждается, что Туркменистан выполнил региональные целевые показатели по борьбе с гепатитом B посредством иммунизации. В документе отмечается, что это достижение имеет важное значение для элиминации вирусных гепатитов как угрозы общественному здоровью во всем регионе.
Выступившие на конференции подчеркнули, что в Туркменистане сформирована современная инфраструктура системы здравоохранения, в столице и в регионах страны построены медицинские центры, специализированные клиники и санатории, оснащенные современным оборудованием. Это обеспечивает жителям Туркменистана доступ к широкому спектру высококачественных медицинских и оздоровительных услуг, соответствующих международным стандартам.
На форуме также было отмечено, что реализация в Туркменистане государственной программы «Здоровье» и ряда других профильных национальных программ получила высокую оценку ООН и ее ведущих структур – ВОЗ, ПРООН и ЮНИСЕФ.
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