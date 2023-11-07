На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 36 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 36 сделок на 3 миллиона 214 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели авиационный керосин, произведенный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предприниматели из Турции, ОАЭ, Пакистана, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии и Узбекистана закупили ткань (бязь и бязь суровую), гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, хлопчатобумажную пряжу, а также регенерированное волокно из текстильных отходов и отходы прядильного производства.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен производства госконцерна «Туркменнефть», ковры ручной работы, джинсовые изделия, фланелевую ткань и хлопчатобумажную пряжу на общую сумму 18 миллионов 326 тысяч манатов.

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