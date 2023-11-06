В Туркменистане учредили новый праздник – День работников строительного и промышленного комплекса

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ об учреждении в стране нового праздника – Дня работников строительного и промышленного комплекса.

Документ постановляет отмечать День работников строительного и промышленного комплекса ежегодно 3 ноября. Новый праздник учрежден в целях чествования добросовестного и самоотверженного труда работников комплекса строительства, энергетики, коммунального хозяйства и промышленности Туркменистана.

Организованное проведение праздника возложено на Министерство строительства и архитектуры, Министерство энергетики, Министерство промышленности и строительного производства, госконцерн «Туркменхимия» Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог, а также на администрации областей, мэрии городов Ашхабада и Аркадага.

Этим ведомствам и учреждениям также предписано совместно с министерством юстиции в месячный срок и представить в Кабинет министров Туркменистана предложения о внесении в законодательство страны изменений и дополнений, вытекающих из настоящего указа.

© TURKMENISTAN.RU, 2023