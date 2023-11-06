Президент Туркменистана принял участие в массовой посадке деревьев

Президент Сердар Бердымухамедов принял участие во всенародной озеленительной акции, прошедшей во всех регионах Туркменистана.

Глава государства приехал для этого в город Аркадаг, где его встретили члены правительства, Халк Маслахаты (Народного Совета), депутаты парламента, руководители военных и правоохранительных ведомств, местных администраций, главы, аккредитованных в стране дипмиссий, представители СМИ, общественных организаций и жители города Аркадага.

Президент Туркменистана посадил дерево, дав старт озеленительной кампании. Примеру главы государства последовали все участники озеленительной акции.

Всего в этот день по стране было высажено более 472 тысяч саженцев хвойных, фруктовых и лиственных пород.

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