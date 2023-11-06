|06.11.23 08:32
|
Президент Туркменистана принял участие в массовой посадке деревьев
Президент Сердар Бердымухамедов принял участие во всенародной озеленительной акции, прошедшей во всех регионах Туркменистана.
Глава государства приехал для этого в город Аркадаг, где его встретили члены правительства, Халк Маслахаты (Народного Совета), депутаты парламента, руководители военных и правоохранительных ведомств, местных администраций, главы, аккредитованных в стране дипмиссий, представители СМИ, общественных организаций и жители города Аркадага.
Президент Туркменистана посадил дерево, дав старт озеленительной кампании. Примеру главы государства последовали все участники озеленительной акции.
Всего в этот день по стране было высажено более 472 тысяч саженцев хвойных, фруктовых и лиственных пород.
© TURKMENISTAN.RU, 2023