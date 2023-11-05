|05.11.23 08:26
|
Столица Туркменистана включена в сеть творческих городов ЮНЕСКО
Решением Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле город Ашхабад официально присоединился к сети творческих городов ЮНЕСКО в категории «Дизайн».
Работа в данном направлении началась в 2021 году и велась Туркменистаном совместно с профильными структурами, комитетами и международными экспертами ЮНЕСКО. Вышеназванный правовой статус присвоен туркменской столице в связи с тем, что город развивается в соответствии с современными международными урбанистическими тенденциями.
К сети творческих городов ЮНЕСКО в этом году присоединились 55 новых городов. Новые города были отмечены за их приверженность использованию культуры и творчества в рамках своих стратегий развития, а также за демонстрацию инновационных практик в области городского планирования, ориентированного на человека. С учетом последних пополнений сеть теперь насчитывает 350 городов в более чем ста странах мира, представляющих семь областей творчества: ремесла и народное творчество, дизайн, кино, гастрономия, литература, медиа-искусство и музыка.
Одри Азуле в официальном пресс-релизе организации отметила, что города, входящие в сеть творческих городов ЮНЕСКО, являются лидерами в области расширения доступа к культуре и использования творческого потенциала для обеспечения устойчивого развития городов.
© TURKMENISTAN.RU, 2023