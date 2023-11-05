Столица Туркменистана включена в сеть творческих городов ЮНЕСКО

Решением Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле город Ашхабад официально присоединился к сети творческих городов ЮНЕСКО в категории «Дизайн».

Работа в данном направлении началась в 2021 году и велась Туркменистаном совместно с профильными структурами, комитетами и международными экспертами ЮНЕСКО. Вышеназванный правовой статус присвоен туркменской столице в связи с тем, что город развивается в соответствии с современными международными урбанистическими тенденциями.

К сети творческих городов ЮНЕСКО в этом году присоединились 55 новых городов. Новые города были отмечены за их приверженность использованию культуры и творчества в рамках своих стратегий развития, а также за демонстрацию инновационных практик в области городского планирования, ориентированного на человека. С учетом последних пополнений сеть теперь насчитывает 350 городов в более чем ста странах мира, представляющих семь областей творчества: ремесла и народное творчество, дизайн, кино, гастрономия, литература, медиа-искусство и музыка.

Одри Азуле в официальном пресс-релизе организации отметила, что города, входящие в сеть творческих городов ЮНЕСКО, являются лидерами в области расширения доступа к культуре и использования творческого потенциала для обеспечения устойчивого развития городов.

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