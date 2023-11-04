Президент Туркменистана принял участие в открытии и закладке новых объектов энергетической и социальной сферы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Балканский велаят (область), где принял участие в торжествах по случаю ввода в эксплуатацию и закладки фундамента новых объектов энергетической и социальной сферы.

Глава государства в формате онлайн ввел в строй новую высоковольтную воздушную линию электропередачи Мары – Ахал и две газотурбинные установки по производству электроэнергии в Туркменбашинском ­комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

Также президент Туркменистана в режиме онлайн заложил крупный жилой комплекс с соответствующей инфраструктурой для работников предприятий государственного концерна «Туркменхимия». Здесь будут построены комфортабельные дома на 472 квартиры, средняя общеобразовательная школа на 320 мест, детский сад на 120 мест и торгово-развлекательный центр.

Также глава государства в очном формате заложил комбинированную парогазовую электростанцию мощностью 1574 МВт.

Выступая на церемонии закладки, президент страны отметил, что сегодня в Туркменистане функцио­нируют 12 электростанций суммарной мощностью 7000 МВт. «На современной электростанции с комбинированным циклом, основу которой мы закладываем сегодня, будут функционировать 4 газовые и 2 паровые турбины. Их суммарная мощность составит 1574 МВт. Здесь будут трудиться свыше 150 специалистов соответствующей квалификации, которым будут предоставлены все условия для работы и отдыха», – подчеркнул Сердар Бердымухамедов.

Он также отметил, что данный объект станет второй по мощности электростанцией в стране, которая обеспечит надежное энергоснабжение туркменских потребителей и экспорт энергии в соседние страны.

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