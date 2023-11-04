Председатель Халк Маслахаты Туркменистана принял участие в саммите Организации тюркских государств в Астане

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Казахстан принял участие в 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Выступая на саммите, глава Народного Совета отметил, что в последние годы система международных связей переживает трудный период развития. В разных уголках мира, в том числе и в близких к странам регионах, имеют место сложные политико-стратегические ситуации, в результате мир сталкивается с глобальными вызовами и угрозами.

По его словам, для выхода из этих сложных катаклизмов, оказывающих негативное воздействие на систему всеобщего мира и безопаснос­ти, государствам важно консолидировать усилия, взвешенно оценивать возникшие политические ситуации и принимать необходимые решения.

«В связи с этим Туркменистан, руководствуясь точкой зрения о неделимости и целостности безопасности, на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил с инициативой о подготовке стратегии всеобщей безопасности», – отметил Гурбангулы Бердымухамедов.

Он выразил уверенность, что указанная стратегия будет способствовать решению стоящих перед мировой общественностью актуальных вопросов, а также выразил убеждённость, что страны-участницы ОТГ окажут поддержку в практической реализации этой важной инициативы.

Председатель Халк Маслахаты также предложил принять программу сотрудничества стран Организации тюркских государств на 2024–2025 годы для системного взаимодействия в рамках международных организаций. По его словам, Туркменистан считает целесообразным активизировать контакты в рамках ОТГ. В числе объединяющих государства сфер были названы транспорт, энергетика, торговля, производственная кооперация и другие отрасли. В частности, глава Народного Совета Туркменистана предложил в целях активизации транспортно-транзитного сообщения использовать потенциал логистической и инфраструктурной системы Туркменистана и разработать «дорожную карту» по развитию в ОТГ сотрудничества в сфере энергетики,

Особый акцент в выступлении председателя Халк Маслахаты Туркменистана был сделан на культурно-гуманитарных отношениях, которым отводится важное место в повестке дня многостороннего сотрудничества между тюркскими государствами. В этой связи Национальный лидер туркменского народа предложил регулярно проводить двусторонние и многосторонние культурные мероприятия, в частности, совместные Дни культуры тюркских государств.

Он отметил, что на 2024 год запланирован ряд мероприятий международного уровня по случаю 300-летнего юбилея великого туркменского поэта-классика и мыслителя Махтумкули Фраги, а также провозглашения древнего туркменского города Анау культурной столицей тюркского мира. Пользуясь случаем, глава Народного Совета пригласил всех принять участие в предстоящих в следующем году торжествах в Туркменистане.

В завершение выступления Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что нынешний саммит придаст импульс дальнейшему развитию отношений между тюркскими государствами, и пожелал участникам встречи больших успехов в ответственной деятельности, а братским народам – благополучия и процветания. В ходе саммита председательство в ОТГ перешло к Казахстану.

По завершении программы рабочего визита в Республику Казахстан председатель Халк Маслахаты проследовал в международный аэропорт Астаны имени Нурсултана Назарбаева, откуда отбыл на родину.

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