Председатель Халк Маслахаты Туркменистана прибыл в Астану

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Республику Казахстан для участия в 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

В ноябре 2021 года Туркменистан присоединился к ОТГ в качестве наблюдателя, и в настоящее время ведется работа по присоединению туркменской стороны к Союзу торгово-промышленных палат тюркских государств. Председатель Халк Маслахаты является членом Совета старейшин ОТГ и активно участвует в работе этой структуры.

В Международном аэропорту Астаны главу Народного Совета встретили официальные лица Республики Казахстан и члены правительственной делегации Туркменистана.

После этого Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили вопросы развития туркменско-казахстанского взаимовыгодного сотрудничества и плодотворного взаимодействия на пространстве Организации тюркских государств в различных сферах. В ходе встречи особое внимание было уделено расширению торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного партнерства.

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