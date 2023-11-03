Президент Туркменистана поручил Минсельхозу страны создать профильные НИИ Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур и дальнейшего совершенствования работы в области семеноводства, поручил Министерству сельского хозяйства страны создать профильные научно-исследовательские институты. Соответствующее постановление глава государства подписал на заседании правительства. Документ предписывает Минсельхозу создать Научно-исследовательский институт зерноводства, Научно-исследовательский институт земледелия и Научно-исследовательский институт хлопководства за счет разделения Сельскохозяйственного научно-производственного центра Туркменского сельскохозяйственного института. Документ также предписывает Министерству сельского хозяйства подготовить и в установленном порядке утвердить уставы вышеназванных научно-исследовательских институтов. © TURKMENISTAN.RU, 2023