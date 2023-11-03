|03.11.23 08:06
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Президент Туркменистана поручил Минсельхозу страны создать профильные НИИ
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур и дальнейшего совершенствования работы в области семеноводства, поручил Министерству сельского хозяйства страны создать профильные научно-исследовательские институты. Соответствующее постановление глава государства подписал на заседании правительства.
Документ предписывает Минсельхозу создать Научно-исследовательский институт зерноводства, Научно-исследовательский институт земледелия и Научно-исследовательский институт хлопководства за счет разделения Сельскохозяйственного научно-производственного центра Туркменского сельскохозяйственного института.
Документ также предписывает Министерству сельского хозяйства подготовить и в установленном порядке утвердить уставы вышеназванных научно-исследовательских институтов.
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