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03.11.23 08:06

Президент Туркменистана поручил Минсельхозу страны создать профильные НИИ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур и дальнейшего совершенствования работы в области семеноводства, поручил Министерству сельского хозяйства страны создать профильные научно-исследовательские институты.   Соответствующее постановление глава государства подписал на заседании правительства.

Документ предписывает Минсельхозу создать Научно-исследовательский институт зерноводства, Научно-исследовательский институт земледелия и Научно-исследовательский институт хлопководства за счет разделения Сельскохозяйственного научно-производственного центра Туркменского сельскохозяйственного института.

Документ также предписывает Министерству сельского хозяйства подготовить и в установленном порядке утвердить уставы вышеназванных научно-исследовательских институтов.

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