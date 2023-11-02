В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная национальной валюте Туркменистана

В Ашхабаде по случаю 30-й годовщины введения в обращение национальной валюты – маната – состоялась научно-практическая конференция. В работе форума приняли участие руководители и специалисты финансово-экономического сектора страны, профессорско-преподавательский состав и студенты профильных вузов, а также представители СМИ.

На форуме было подчеркнуто, что введение в обращение национального маната 1 ноября 1993 года вошло в историю Туркменистана как одно из знаменательных событий эпохи, и за эти годы манат стал атрибутом туркменской государственности и символом экономической стабильности. Выступившие отметили роль национального маната и банковской сферы в обеспечении стабильного экономического роста страны, международном инвестиционном сотрудничестве и совершенствовании денежно-кредитных отношений.

На форуме было также подчеркнуто, что Туркменистан находится в числе стран с уровнем доли валового внутреннего продукта на душу населения выше среднего, что является показателем эффективности реализуемой в стране денежно-кредитной, налогово-бюджетной, ценовой и инвес­тиционной политики.

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