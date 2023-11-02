В столице Туркменистана состоялся форум сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея»

В Ашхабаде под председательством Туркменистана состоялся 16-й форум сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» на уровне министров иностранных дел. Во встрече также приняли участие главы МИД Республики Корея, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе переговоров стороны дали анализ нынешнему состоянию шестистороннего сотрудничества и обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в формате «Центральная Азия – Республика Корея».

Поскольку одной из главных тем взаимодействия в 2023 году было «сотрудничество через реализацию потенциала молодежи в формировании устойчивого будущего в Центральной Азии и Республике Корея», стороны отметили целесообразность разработки стратегии международного сотрудничества молодежи государств Центральной Азии и Республики Корея.

Участники форума отметили, что одной из прио­ритетных задач шестистороннего сотрудничества является развитие взаимодействия в экономической сфере. По мнению сторон, присутствие южнокорейского бизнеса в Центральной Азии, осуществление совместных проектов в различных областях способно существенно и в позитивном ключе повлиять на развитие региона.

Затем форум продолжился по отдельным тематическим секциям. Участники встречи обсудили такие направления взаимодействия, как транспорт и логистика, здравоохранение, изменение климата, информационно-коммуникационные технологии, образование, наука и туризм.

По итогам форума было принято совместное заявление минист­ров иностранных дел, а также утвержден рабочий план секретариата форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» на 2024 год. Проведение следующего заседания форума в данном формате запланировано в следующем году в Республике Корея. Также на полях 16-го форума сотрудничества состоялся бизнес-форум молодых предпринимателей стран Центральной Азии и Республики Корея.

В рамках мероприятия состоя­лись двусторонние встречи, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы ­партнерства, намечены практические шаги с целью наращивания деловых контактов в различных секторах.

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