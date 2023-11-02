Президент Туркменистана провел переговоры с главами МИД стран Центральной Азии и Республики Корея

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с министрами иностранных дел стран Центральной Азии и Республики Корея, прибывшими в Ашхабад для участия во встрече в формате «Центральная Азия – Республика Корея».

Глава государства встретился с главами МИД Республики Корея – Паком Чжином, Казахстана – Муратом Нуртлеу, Киргизии – Жеенбеком Кулубаевым, Узбекистана – Бахтиером Саидовым и Таджикистана – Сироджиддином Мухриддином. В ходе этих встреч были обсуждены вопросы развития двустороннего партнерства в различных сферах, а также возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества в формате сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея».

Особое внимание участники переговоров уделили вопросам обеспечения мира, безопасности и стабильности, а также расширению партнерства в торгово-экономической, экологической и культурно-гуманитарной сферах.

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