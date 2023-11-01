В Туркменистане открылся Год китайской культуры

В Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия Года китайской культуры в Туркменистане. Выступая на церемонии с приветственной речью, временный поверенный в делах КНР в Туркменистане Го Хунлян отметил, что руководители Туркменистана и Китая поддерживают регулярные стратегические контакты, определяют направления сотрудничества на перспективу, что способствует активизации туркменско-китайских отношений в различных областях.

В приветственной речи заместителя начальника Департамента культуры и туризма провинции Шэньси Лю Хайронг была подчеркнута актуальность нынешней творческой акции для укрепления мира и дружбы между народами, взаимообогащения культур народов Туркменистана и Китая.

Участники мероприятия выразили признательность главам двух дружественных государств за возможность организации творческого форума, призванного укреплять и обогащать новым содержанием давние духовные связи туркменского и китайского народов. По завершении торжественной части состоялся концерт, в программу которого вошли танцы, песни и музыкальные композиции, отражающие этнические особенности народов, проживавших вдоль маршрута Великого Шелкового пути.

Яркие костюмы, национальная музыка, оригинальные номера дали зрителям возможность прочувствовать дух древнего и современного Китая, оценить передающуюся из поколения в поколение невероятную хореографию и магию искусства. В своих выступлениях артисты виртуозно объединили танцевальные ритмы, гимнастические и акробатические трюки.

Дни китайской культуры в Туркменистане открыли новую страницу в туркменско-китайском культурном взаимодействии, стремлении двух государств наращивать и обогащать многовековые отношения дружбы и братства.

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