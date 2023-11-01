В Ашхабаде прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Республики Корея

Ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили в Ашхабаде вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Республики Корея Пак Чжин, находящийся в Туркменистане с официальным визитом.

Особое внимание на переговорах было уделено вопросам экономического взаимодействия. В частности, стороны обсудили вопросы создания индустриального кластера города Аркадага, проекты строительства газохимических заводов, закупку корейских электромобилей и электробусов, внедрение цифровых и информационно-коммуникационных технологий при строительстве «умных» городов, опреснение морской воды и рациональное использование водных ресурсов, а также изучение корейского опыта в зеленой и водородной энергетике. Также министры рассмотрели вопросы развития партнерства в культурно-гуманитарной сфере.

По итогам встречи стороны подписали соглашение между правительствами Туркменистана и Республики Корея о торгово-экономическом сотрудничестве, программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Республики Корея на 2024-2025 годы и меморандум о взаимопонимании между Государственным медицинским университетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева и медицинским колледжем Корейского университета. Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, школой корейской медицины Пусанского национального университета и Национальным институтом развития корейской медицины Республики Корея.

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