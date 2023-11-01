В Ашхабаде состоялось совещание глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Генерального секретаря ОБСЕ

В МИД Туркменистана прошло совещание глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Генерального секретаря ОБСЕ Хелги Шмидт, в ходе которого состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, устойчивого развития и стабильности. Особое внимание участники совещания уделили вопросам обеспечения безопасности границ, изменения климата а также расширения транспортных связей.

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, выступая на совещании, подчеркнул, что обеспечение безопасности границ остается основой сохранения мира в регионе, а экологическая безопасность является приоритетом политики Ашхабада. В этой связи Мередов отметил важность реализации предложения туркменской стороны по разработке проекта комплексной экологической программы ОБСЕ. Министр также призвал участников совещания поддержать идею Туркменистана об учреждении специализированной структуры – Регионального центра по климатическим технологиям.

По словам главы МИД Туркменистана, Ашхабад также выступает за продвижение инициативы Генерального секретаря ОБСЕ о проведении регулярных встреч с министрами по охране окружающей среды стран Центральной Азии. Как известно, первая такая встреча в июле этого года показала, что данный формат своевременный и востребованный. В связи с этим туркменская сторона выразила готовность принять очередное заседание данного формата в 2024 году в Туркменистане.

Участники совещания выразили готовность к продолжению активного и конструктивного диалога по вопросам обеспечения устойчивого и безопасного развития в регионе.

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